Luftverschmutzung ist ein weltweites Gesundheitsproblem - und verkürzt die Lebenserwartung vieler Menschen.

Forschende von der University of Chicago in den USA haben für einen neuen Bericht wieder abgeschätzt, wie groß wohl das Ausmaß ist. Dafür haben sie sich angesehen, wie hoch die Feinstaubbelastung in verschiedenen Regionen der Welt ist und wie stark die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation überschritten werden. Davon ausgehend berechneten sie die gesundheitlichen Folgen.

Die Forschenden kommen zu dem Schluss, dass die Lebenserwartung durch Luftverschmutzung weltweit um durchschnittlich etwa zwei Jahre verringert wird, in Südasien sind es im Schnitt sogar fünf Jahre. Die Grenzwerte für Feinstaub werden den Forschenden zufolge in fast allen Weltregionen überschritten, besonders aber in Ländern wie Bangladesch und Indien.

In der Untersuchung geht es um Feinstaubpartikel, die kleiner als 2,5 Mikrometer sind und so in die Lunge oder den Blutkreislauf gelangen können. Dadurch können Lungen- und Herzkrankheiten hervorgerufen werden.