Wie riecht die Luft in Peking? Und wie die in London oder die in Sao Paulo?

Das kann man jetzt in wenigen Minuten erschnuppern. Möglich macht das eine Kunstaktion in Manchester. Neben den schon genannten Städten können die Besuchenden dort auch noch die Luft von Neu-Delhi und der norwegischen Insel Tautra einatmen.

Die Unterschiede sind erheblich: Während die Luft aus Delhi beißend ist, da in der indischen Metropole der Rauch von verbranntem Müll in die Luft gelangt, riecht es in London vor allem nach Diesel. In norwegischen Tautra atmet man, wenig überraschend, frische Luft.

Künstler Michael Pinsky will mit seiner Installation "Pollution Pods" auf die Luftverschmutzung welweit hinweisen. Laut der Weltgesundheitsorganisation sterben pro Jahr weltweit rund sieben Millionen Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung vorzeitig. Sie kann unter anderem Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen.