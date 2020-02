Das geht aus einer Auswertung des Umweltbundesamts hervor. Demnach wurde der Grenzwert für Stickstoff-Dioxid letztes Jahr nur noch an jeder fünften verkehrsnahen Mess-Station überschritten. Im Jahr davor was das noch an doppelt so vielen Stationen der Fall. Beim Feinstaub gab es 2019 zum ersten Mal überhaupt keine Überschreitungen.

Als Gründe für die Verbesserung nennen Expertinnen und Experten des Umweltbundesamts unter anderem Tempolimits, Fahrverbote für alte Diesel und umweltfreundlichere Busse - aber auch Softwareupdates zur Abgasreinigung.

Trotzdem: Mindestens 19 deutsche Städte reißen nach wie vor den zulässigen Jahres-Mittelwert von 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft.