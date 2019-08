In Großstädten mit viel Verkehr ist die Luft oft so verschmutzt, dass die Menschen dort häufiger krank werden.

Und offenbar erzeugen Verkehrsabgase nicht nur Probleme mit den Atemwegen. Auch eine bestimmte Augenkrankheit kommt bei Smog häufiger vor. Zu dem Schluss kommt ein Forschungsteam aus Taiwan, das darüber im Fachmagazin BMJ berichtet. Es hat Daten von fast 40.000 Menschen analysiert, aus einem Zeitraum von 12 Jahren.

Das Ergebnis: In Gegenden mit hoher Belastung durch Stickstoffdioxid und Kohlenmonoxid war die Augenerkrankung fast doppelt so verbreitet wie in Gegenden mit weniger Abgasen. Bei der Krankheit handelt es sich um eine Verschlechterung der Makula. Das ist eine Schicht der Netzhaut, die für das Scharfsehen wichtig ist. Bei älteren Menschen ist das keine seltene Erkrankung, sie ist der häufigste Grund für Blindheit im Alter. Ob die Abgase wirklich die Erkrankung auslösen oder ob noch andere Faktoren als Ursache infrage kommen, ist noch nicht geklärt. Das Forschungsteam will das jetzt weiteruntersuchen.