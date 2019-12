Nach einem Bericht von The Guardian wurde für eine Untersuchung vom King's College die Verunreinigung mit Kunststoffteilchen in vier Großstädten gemessen. Dabei ist rausgekommen, dass die Belastung mit Mikroplastik in London 20 Mal höher ist als im chinesischen Dongguan, sieben Mal höher als in Paris und drei Mal höher als in Hamburg.

Dem Bericht zufolge gibt es noch keine Erklärung für die großen Unterschiede. Die Forschenden gehen aber davon aus, dass das Problem in Zukunft jede Stadt weltweit betreffen wird.