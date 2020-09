Schadstoffe verderben Blütenduft

Damit das klappt mit den Insekten, den Blüten und dem Bestäuben, braucht es unter anderem Düfte.

Die senden die Blüten aus, um Tiere anzulocken. Allerdings kann diese wichtige Kommunikation offenbar gestört werden - durch Luftverschmutzung. Forschende des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie in Jena haben sich das in einer Studie am Beispiel eines bestimmten Schmetterlings angeguckt, dem Tabakschwärmer.

Im Versuch sorgten die Forschenden für einen höheren Ozonwert, so wie er an heißen Tagen vorkommen kann. Es zeigte sich, dass der Falter überhaupt nicht mehr reagierte auf den Duft der Tabakpflanze, für die er sonst eine Vorliebe hat.

Der Falter konnte zwar umlernen: Er hat angefangen, auch den Ozon-Blüten-Duft als Hinweis für Nahrung zu erkennen. Aber das ist aus Sicht der Forschenden kein Grund, Entwarnung zu geben. Das könnte bei anderen Bestäubern - zum Beispiel bei Bienen und Hummeln - anders sein.