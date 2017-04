Und dabei geht es nicht um Streit in der Beziehung, sondern buchstäblich schlechte Luft - wenn die zum Beispiel viele Abgase enthält. Ökonomen der Uni York in England haben sich für ihre Studie angeguckt, wie das subjektive Wohlbefinden durch Schadstoffe beeinflusst wird. Speziell ging es um Stickstoffdioxid, NO2, das bei Verbrennungsprozessen entsteht - unter anderem in Dieselmotoren.

Die Daten stammen aus zwei Langzeituntersuchungen zur Lebenszufriedenheit, mit 10.000 bzw. 50.000 Teilnehmern aus Großbritannien. Die wurden verglichen mit der NO2-Konzentration in den Regionen, in denen die Befragten lebten.