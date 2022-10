Schon ungeborene Babys sind Luftverschmutzung ausgesetzt.

Rußpartikel von Abgasen landen nicht nur in der Plazenta - das war schon bekannt. Eine neue Studie zeigt: Die Partikel gelangen wohl auch in den Körper der Föten: in Lunge, Leber und Gehirn. Das haben Forschende aus Großbritannien und Belgien herausgefunden.

Sie haben unter anderem das Gewebe von 36 abgetriebenen Föten untersucht, die waren zwischen 7 und 20 Wochen alt. Bei allen fanden sie in den Organen Rußpartikel. Das sei besorgniserregend. Denn in diesem frühen Stadium bildeten sich die Organe erst aus. Es ist den Forschenden zufolge unklar, wie die Nano-Partikel die Entwicklung beeinflussen - gerade die des Gehirns. Aber bekannt sei: Wenn Schwangere viel dreckige Luft einatmen, sei ihr Risiko höher für Früh- oder Totgeburten und dafür, Kinder mit Hirnschäden zu bekommen.

Bei Untersuchungen von Müttern und ihren Neugeborenen stellten die Forschenden fest: Die Menge der Rußpartikel im Körper der Mutter war proportional zu der bei den Babys.