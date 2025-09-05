Luftverschmutzung sorgt weltweit für Millionen vorzeitige Todesfälle, jedes Jahr.

Und ein neuer Bericht der Weltwetterorganisation zeigt: 2024 hat die Luftverschmutzung noch mal zugenommen - besonders durch bestimmte kleine Feinstaubpartikel.

Ursache waren mehr Waldbrände weltweit, besonders in südamerikanischen Ländern, Kanada, Zentral-Afrika und Sibirien. Die Rauchpartikel machen allerdings nicht vor Ländergrenzen oder Kontinenten halt.

Zusammenhang mit Klimawandel

Einen Zusammenhang sieht die WMO auch zum menschengemachten Klimawandel: Zum einen, weil fossile Energie für mehr Luftschadstoffe sorgt, zum anderen weil der Klimawandel heftigere Waldbrände wahrscheinlich macht.

Was man tun kann, zeigen laut Bericht Regionen wie Ostchina und Europa. Da hat sich die Luftqualität zum Teil verbessert, durch mehr Grünflächen oder mehr Elektro-Autos.