Das sind biologische Reaktionen auf Keime, die über die Luft ständig in unsere Atemwege geraten und die eigentlich gern eine bakterielle Lungenentzündung auslösen würden. Husten und Schlucken verhindern aber, dass sich die Keime einnisten können.

Zellforschende der Uni Gießen sind dem Mechanismus dahinter auf die Spur gekommen. In einem Fachmagazin schreiben sie, dass Bürstenzellen in der Atemwegsschleimhaut von Menschen wichtig sind. Die seltenen Zellen schmecken demnach gefährliche Substanzen in der Atemluft, zum Beispiel Pneumokokken-Eiweiße. Dann schicken sie den Botenstoff Azetylcholin los, der wiederum Flimmerhärchen dazu bringt, die Bakterien abzutransportieren - zum Beispiel durch Aushusten oder Verschlucken.

In Tierversuchen hatten Mäuse öfter Infekte der unteren Atemwege, wenn die wichtigen Bürstenzellen ausgeschaltet waren.