So ähnlich betitelt die Uni Kapstadt eine Studie von einem Biologie-Team aus Italien und Südafrika, die im Fachjournal Global Change Biology veröffentlicht wurde. Das Team hat vier Jahre lang den Vogel-Bestand in 22 südafrikanischen Stadtbezirken gezählt, von reich bis arm. Dabei zeigte sich, dass reichere und grünere Bezirke viel mehr Vogel-Arten haben als ärmere Vororte. Dieser "Luxus-Effekt" auf die Tier- und Pflanzenwelt wurde bisher nur außerhalb von Afrika erforscht. Laut Prognosen wird Afrika in der Zukunft aber am meisten von der Verstädterung betroffen sein. Deswegen hofft das Biologie-Team, dass seine Studie dabei helfen kann, bessere Städte für alle Lebewesen zu bauen.

Laut den Forschenden ist ihre Arbeit auch aus anderen Gründen eine besonders nützliche Fallstudie zu dem Thema: Denn Südafrika hat eine große Artenvielfalt und gleichzeitig einen besonders großen Unterschied zwischen Reich und Arm.