1,6 Millionen Euro - soviel hat ein chinesischer Vogel-Fan für eine Brieftaube bezahlt.

Das ist ein Rekordwert und mehr, als wenn das Gewicht der Taube in Gold aufgewogen worden wäre. Ein belgische Züchter versteigerte gestern alle seine fast 450 Tauben - weil er in den Ruhestand gehen wollte. Insgesamt verdiente er so rund fünf Millionen Euro.

Der Grund: Reiche Chinesen haben das Taubenrennen als Hobby für sich entdeckt. Sie sind bereit, Höchpreise für trainierte Vögel zu bezahlen. Bei einem Rennen werden die Tiere hunderte Kilometer vom heimischen Schlag entfernt freigelassen und finden dank ihres guten Orientierungssinns schnell den Weg zurück.

In Belgien galt die Taubenzucht lange als Hobby der Arbeiterklasse. Inzwischen interessieren sich immer weniger Menschen dafür. Hatte der Züchterverband nach eigenen Angaben früher mehr als 250.000 Mitglieder, sind es heute gerade mal 18.000.