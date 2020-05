Mächtige Menschen in der Politik oder der Wirtschaft werden vor lauter Selbstüberschätzung manchmal übermütig, unmoralisch und korrupt.

So schaden sie am Ende den Bürgerinnen und Bürgern oder den Unternehmen. Forschende mehrerer schweizerischen Unis und der Uni Münster schreiben im einem Fachmagazin, dass es helfen könnte, wenn Führungskräfte zufällig ausgewählt würden. Im klassischen Athen oder im mittelalterlichen Venedig wurde das so gemacht. Da wurden einige Positionen gezielt besetzt, andere wurden verlost.

Das Forschungsteam untersuchte diese Zeiten und machte außerdem Wettbewerbs-Experimente mit Studierenden. Ergebnis: Wenn Führungspositionen teilweise zufällig besetzt werden, sind die Führungskräfte weniger eingebildet und selbstverliebt. Sie fühlten sich weniger überlegen und weniger im Recht, sich selbst zu bereichern.