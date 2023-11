Eine Studie im Fachmagazin Perspectives on Politics stellt fest, wie oft sich Milliardäre politisch engagieren. Dafür haben sie sich die Liste des Magazins Forbes genommen und die 2.000 gelisteten Milliardäre und deren politisches Engagement genauer untersucht.

Viel Einfluss - und oft rechtskonservativ

Den Forschenden zufolge waren sie davon ausgegangen, dass reiche Menschen vor allem hinter den Kulissen versuchen, politisch Einfluss zu nehmen, etwa durch Spenden oder persönliche Beziehungen in die Politik. Es hat sie dann doch überrascht, dass im Schnitt 11 Prozent der Milliardäre weltweit selbst ein politisches Amt anstreben oder inne haben.



Dabei bevorzugen sie einflussreiche Positionen, haben eine hohe Erfolgsquote bei Wahlen und zählen meist zum rechtskonservativen Spektrum.

Und: In Autokratien gibt es mehr Milliardäre in der Politik als in Demokratien - in Autokratien liegt die Milliardärsrate bei knapp 30 Prozent, in Demokratien bei nur fünf Prozent.