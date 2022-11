Die meisten Litschis, die wir hier in Deutschland und Europa kaufen können, kommen aus Madagaskar.

Die Organisation Transparency International sagt jetzt allerdings, dass es beim Handel mit den Litschis zu kriminellen Machenschaften kommt - nämlich Bestechung, Steuerbetrug und Geldwäsche. Transparency kritisiert, dass es nur eine einzige Firma gibt, die den Litschi-Export im Auftrag der madagassischen Regierung organisiert. Unklar ist, wem die gehört und wie viel Gewinn sie macht. Außerdem hat diese Firma die Exklusivrechte für den gesamten Handel von Litschis in die EU an zwei französische Unternehmen gegeben - ohne Ausschreibung. Und es wurden Zwischenfirmen gegründet, die ihren Sitz in Steuer-Oasen haben.

Aktueller Handel benachteiligt Bauern und Kunden

Transparency sagt, dass diese undurchsichtigen Handelsverbindungen den Litschi-Markt in Madagaskar geschädigt haben. Bauern verdienten jetzt weniger, die Qualität der Litschis sei gesunken, aber die Preise für europäische Kunden seien gestiegen. Deswegen kauften jetzt viele europäische Händler Litschis mittlerweile in anderen Ländern. Die Organisation fordert von Madagaskar und Frankreich, für mehr Transparenz im Litschi-Handel zu sorgen.