Moderne Autos haben alle möglichen Sicherheitssysteme verbaut: Abstandhalte-Assistenten zum Beispiel, die unter anderem mit Radar funktionieren.

Diese Radartechnik ist aber alles andere als sicher, warnen Ingenieure der Duke-Universität in den USA. Sie haben ein System entwickelt, das sie "Mad Radar" nennen. Es kann die Radar-Signale von Autos in Sekundenbruchteilen erkennen und manipulieren. Das funktioniert offenbar auch, wenn eigentlich nichts über das verwendete System an Bord des attackierten Autos bekannt ist.

Unfälle wären so möglich

"Mad Radar" kann dann Autos auf der Straße verstecken oder plötzlich erscheinen lassen - oder so tun, als ob ein Auto plötzlich auf einen zurast. Damit könnte man Unfälle herbeiführen, zum Beispiel nachts, wenn parallele Systeme wie Kameras nicht mehr viele Informationen liefern. Die Forschenden sagen, dass Radar-Systeme in Autos völlig anders konstruiert werden müssten, um solche Gefahren zu verhindern.

Die Forschenden der Duke-Universität haben eine Pressemitteilung zu ihrer Arbeit herausgegeben, Ende des Monats soll die Studie veröffentlicht werden.