Für einen Lehrauftrag an der Technischen Universität Eindhoven in den Niederlanden können sich erstmal nur noch Frauen bewerben.

Damit will die Uni die Quote unter den Lehrkräften verbessern. Im Moment sind davon nämlich nur 13 Prozent weiblich - und damit bildet die TU Eindhoven das Schlusslicht unter den Hochschulen in den Niederlanden.

Ziel der Univerwaltung ist, dass schon nächstes Jahr jede fünfte Stelle in der Lehre von Frauen besetzt ist. Sollten nach sechs Monaten nicht genügend passende Bewerberinnen dabei sein, dürfen sich auch wieder Männer bewerben. Gerade in technischen Fächern sei es schwierig, geeigenete Frauen zu finden, weil da weniger Frauen promovieren. Die Uni erhofft sich durch mehr Diversität auch bessere Strategien und mehr Kreativität in der Lehre.

Das EU-Recht erlaubt es übrigens, gezielt Gruppen anzuwerben, die unterrepräsentiert sind.