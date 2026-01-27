Im Netz verbreiten Influencer zunehmend Falschinfos über die Gesundheit junger Männer.

Das schreibt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Social Science and Medicine. Die Forschenden haben untersucht, wie Männlichkeit auf Instagram und Tiktok dargestellt wird. Dabei ging's speziell um Testosterontests und Testosteronbehandlungen, die angepriesen werden. Dazu haben die Forschenden besonders einflussreiche Beiträge untersucht.

Bei den meisten jungen Männern ist es medizinisch unnötig, auf einen niedrigen Testosteronspiegel zu testen, sagen die Forschenden. Trotzdem wird gerade diese Gruppe online aggressiv von Influencern und Wellness-Unternehmen angesprochen. Und dabei wird den jungen Männern eingeredet, dass Hormontests und Hormonbehandlungen unverzichtbar seien, um "ein richtiger Mann" zu sein.

Die Forschenden warnen: Eine unnötige Einnahme von Testosteron kann dazu führen, dass der Körper seine natürliche Hormonproduktion unterdrückt. Das kann unfruchtbar machen und auch das Risiko für Blutgerinnsel und Herzprobleme erhöhen.