Sie vermehren sich schnell und ernähren den Nachwuchs besonders gut, damit ihre Gene möglichst noch in der nächsten Generation überleben. Um das rauszukriegen, hat ein finnisches Forschungsteam Waldwühlmäuseriche in Angst und Schrecken versetzt. Sie ließen die Tiere in einem Gitterkäfig in ein Gehege mit Mauswieseln, für die Waldwühlmäuse ein Leckerbissen sind. Dadurch produzierten die Waldwühlmäuseriche verstärkt Geruchsstoffe, die später bei der Paarung von den Weibchen wahrgenommen wurden. Die wurden zu 85 Prozent schwanger, während nur 37 der Weibchen aus der Kontrollgruppe trächtig wurden, die keine Angst-Geruchsstoffe gerochen hatten.

In einem anderen Versuch wurden Mäuse-Weibchen in die Nähe von Marderfäkalien gesetzt und ihre Fortpflanzung beobachtet. Ihr Nachwuchs war etwa 400 Milligramm schwerer. Die Mütter ernährten ihre Jungen also offenbar besonders gut, was sie selbst zwar schwächte, aber die Überlebenschancen des Nachwuchs erhöhte. Die Forschenden sprechen von einer letzten Investition, um das eigene Erbe zu verbreiten.