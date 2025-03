Was genau passiert eigentlich im Gehirn - beim Sex? Eine Forschungsgruppe aus Japan und China hat das an männlichen Mäusen getestet.

Den Mäusen wurde ein fluoreszierender Stoff in die Gehirnregion (Nucleus accumbens) gespritzt, in der Belohnungen und Glücksgefühle verarbeitet werden. Der Stoff sollte im Scan zeigen, wenn bestimmte Botenstoffe freigesetzt werden.

Dann ließen die Forschenden die männlichen auf weibliche Mäuse los und beobachteten, was im Gehirn passiert. Es zeigte sich, dass in der Hirnregion beim Sex vor allem zwei anregende Botenstoffe ausgeschüttet werden: Erst Acetylcholin, dann Dopamin - das ist auch als Glücksbotenstoff bekannt. Und: Das Hirn setzt die beiden Stoffe im Takt der Stoßbewegungen frei. Die Forschenden checkten auch, was passiert, wenn die Botenstoffe nicht richtig andocken: Dann waren die Männchen verwirrt, manche hörten mit dem Sex ganz auf.

Die Forschenden sagen: Mäuse und Menschen haben zwar ein unterschiedliches Sexualverhalten - aber die beteiligten Gehirnregionen und Botenstoffe ähneln sich. Das Team hofft, dass die Studie beim Behandeln von sexuellen Störungen helfen kann - vor allem beim vorzeitigen Samenerguss, der betreffe bis zu 30 Prozent aller Männer.