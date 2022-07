Das verbraucht viel Strom und verursacht viel Wärme - beides ist gerade besonders ungünstig. Die Wissenschafts-Zeitschrift New Scientist berichtet, dass wegen der Hitzewelle in Großbritannien schon Rechenzentren einige Geräte abschalten mussten, weil sie sonst überhitzen würden.

Eine Option: Auslagern in kühlere Gebiete

Einige Firmen sagen, sie schalten alles ab, was möglich ist, andere sagen, sie wollen neue Rechenzentren bauen, die besser gekühlt werden können. Wenn Daten in einer Cloud gespeichert sind, gibt es auch die Möglichkeit, sie von unterschiedlichen Rechenzentren verarbeiten zu lassen - je nachdem, wo es gerade nicht so heiß ist. Allerdings verursacht das einen größeren CO2-Ausstoß.

Andere Option: Speichern auf Magnetbändern

Der Deutschlandfunk berichtet über eine Möglichkeit, bei der es darum geht, in Rechenzentren Wärme zu vermeiden, aber vor allem Strom zu sparen. Dafür werden Daten nicht mehr auf Festplatten gespeichert, die durchgängig Strom brauchen, sondern auf Magnetbändern. Die verbrauchen nur Strom, wenn Daten geschrieben oder ausgelesen werden. Das Datenabrufen geht mit Magnetbändern zwar nicht ganz so schnell wie bei Festplatten, sondern dauert einige Sekunden, aber dadurch kann viel Energie gespart werden.