Die Sonne schleudert permanent potenziell schädliche Teilchen zur Erde. Wir haben aber einen Schutz: das Magnetfeld. Es lenkt Teilchen-Ströme um die Erde herum - nur dadurch ist Leben möglich.

Seit einigen Jahren beobachten Forschende aber rätselhafte Anomalien. Unter anderem ist das Magnetfeld über dem Südatlantik besonders schwach. Eine Analyse von Satelliten-Daten zeigt jetzt: Diese Schwächezone hat sich in den letzten gut zehn Jahren stark vergrößert und reicht inzwischen von Südafrika bis nach Südamerika. Die Forschenden aus Dänemark haben keine Erklärung, was dahinter steckt.

Die Schwäche kann zur Folge haben, dass Satelliten und die Raumstation ISS mehr Strahlung abbekommen, was im Extremfall der Elektronik Probleme bereiten kann. Aber: Grund zur Sorge besteht den Forschenden zufolge aktuell nicht. Anomalien im Magnetfeld hat es immer wieder gegeben - meistens ohne gravierende Folgen.