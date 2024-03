Offenbar werden auch Affen im Alter eher eigenbrötlerisch.

Offenbar werden auch Affen im Alter eher eigenbrötlerisch. Das gilt laut einer neuen Studie zumindest für die Weibchen von Assam-Makaken in Thailand. Die werden seit vielen Jahren an einer Forschungsstation beobachtet. Für das Thema Soziales und Altwerden sind vor allem die Weibchen der Affen interessant, weil sie ihr Leben lang mit Mutter, Schwestern und Töchtern in einer Gruppe leben - und sich gegenseitig das Fell pflegen. Wenn die Weibchen älter wurden, investierten sie aber weniger Zeit in die Fellpflege von anderen. Einer der beteiligten Forschenden erklärt sich das so: Die älteren Weibchen versuchen weiter, mit der Gruppe Schritt zu halten - weil die Gruppe vor Raubtieren schützt. Wenn sie das erreicht haben, haben sie aber einfach nicht mehr genug Energie oder Motivation, sich sozial mit den anderen zu beschäftigen.

https://doi.org/10.1098/rspb.2023.2736

https://www.dpz.eu/de/startseite/einzelansicht/news/weniger-sozial-im-alter.html