In deutschen Großstädten wird es immer schwerer, eine Mietwohnung zu finden.

Laut der Studie einer Maklerfirma (Studie noch nicht online) funktioniert der Wohnungsmarkt mit Angebot und Nachfrage kaum noch. Grund ist, dass die Unterschiede zwischen Bestandsmieten und neuen Angeboten immer größer werden. Denn oft vermeiden Mieter umzuziehen, weil sie in einer neuen Wohnung wesentlich mehr zahlen müssten.

Besonders große Unterschiede hat die Firma JLL in München und Berlin festgestellt. Dort kosten Mieten im neuen Vertrag im Schnitt rund 8 Euro pro Quadratmeter mehr als in der alten Wohnung. In Frankfurt sind es noch fast fünf Euro. Wesentlich leichter fallen Umzüge zum Beispiel in Dresden oder Duisburg, wo die neuen Mieten nur um rund einen Euro 50 höher liegen.

Die Bundesregierung will eigentlich, dass viel mehr neue Wohnungen gebaut werden. Wegen der hohen Baukosten und teuren Finanzierungen passiert das aber nicht ausreichend.