Malaria lässt sich auch mithilfe von Magneten nachweisen.

Wie das geht, beschreibt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Nature Communications. Laut der Studie ist die Magnet-Methode ähnlich sicher wie bisherige Diagnosemöglichkeiten. Bisher wird entweder in einem eingefärbten Blutstropfen unter dem Mikroskop nach den winzigen Malaria-Parasiten gesucht oder man benutzt einen Schnelltest.

Die Magnet-Variante sucht nicht nach den Parasiten selbst, sondern nach einem Abfallprodukt im Blut der Erkrankten. Die Malaria-Erreger ernähren sich unter anderem vom roten Blutfarbstoff Hämoglobin und dabei bleiben eisenhaltige Stoffe übrig, in Form von nadelförmigen Kristallen. Diese Kristalle sind magnetisch und richten sich wie Kompassnadeln in einem Magnetfeld aus. Das Forschungs-Team hat mit wenig Technikaufwand das Blut von rund tausend Personen untersucht. Ihm zufolge kann man so schon winzige Mengen Kristalle, also im Endeffekt Parasiten aufspüren. Außerdem sei die Variante günstig und besonders einfach.