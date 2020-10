Warum macht das Fieber aber den Parasiten nichts aus, die sich da vermehren? Sie sind ja schließlich auch nur Zellen, die ihre Eiweiße vor dem Verklumpen schützen müssen?

Einen Hinweis fand ein Team aus Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen unter dem Mikroskop: Die Einzeller sahen bei 40 Grad Celsius anders aus; als hätten sie sich in einem Teil der Zelle zusammengeballt. Ein weiteres Indiz kam aus der chemischen Analyse. Bei Fiebertemperaturen produzierten die Parasiten große Mengen eines Fettmoleküls. Das wiederum bildete zusammen mit einem weiteren Molekül eine Art Schutzwall um ein Bläschen innerhalb der Zelle, das so ähnlich wie ein Magen funktioniert. Und so, wie bei uns die Magensäure nicht auslaufen sollte, weil sie alles wegätzt, schützt sich die Zelle der Parasiten vor der Selbstauflösung, schreiben die Forschenden. Sie hoffen außerdem, dass diese Schwachstelle eine Möglichkeit für die Bekämpfung des Parasiten sein könnte.

Die Studie wurde im Fachmagazin eLife veröffentlicht.