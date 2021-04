Kurz vor dem Welt-Malaria-Tag am Sonntag gibt es gute Neuigkeiten zu einem möglichen Impfstoff.

In einer Vorabveröffentlichung beschreiben Forschende aus Großbritannien, Indien und Burkina Faso ihre Erfolge mit dem Impfstoff R21. Demnach konnte die Phase zwei abgeschlossen werden - eine kleine Gruppe von Kindern hat den Impfstoff in unterschiedlichen Dosen erhalten. Es zeigte sich, dass er gut verträglich ist und in der höheren Dosierung eine Wirksamkeit von 77 Prozent besitzt. Damit würde er die von der Weltgesundheitsorganisation geforderte Marke von 75 Prozent für Impfstoffe erreichen. In einer dritten Phase sollen nun fast 5.000 Kinder in vier afrikanischen Staaten geimpft werden.

Anfang der Woche gab es bereits Infos zu einem Impfstoff, der schon einen Schritt weiter ist: Mit RTS,S wurden schon mehr als 650.000 Kinder geimpft. Beide Impfstoffe richten sich gegen einen von insgesamt fünf Parasiten, die Malaria auslösen und zwar den Parasiten, der in Afrika am häufigsten vorkommt.

Malaria ist eine Infektionskrankheit mit Fieber und Krämpfen, an der jedes Jahr mehr als 400.000 Menschen sterben, zwei Drittel davon sind Kinder unter fünf Jahren.

Nur online: Vorabveröffentlichung heißt, dass die Studie das Peer-Review-Verfahren noch nicht durchlaufen hat, bisher also noch nicht von unabhängigen Wissenschaftler*innen geprüft wurde.