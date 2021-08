Hilfe verspricht jetzt ein neuer Behandlungsansatz. Den hat ein internationales Forschungsteam in Burkina Faso und Mali getestet. Die Forschenden schreiben im New England Journal of Medicine, dass sie mehr als 6.000 Kindern eine Kombination gegeben haben aus einer neuen Anti-Malaria-Impfung und üblichen präventiven Medikamenten. Von diesen Kindern seien in beiden westafrikanischen Staaten "beachtlich" weniger schwer an Malaria erkrankt oder gestorben - und zwar sanken diese Zahlen um jeweils mehr als 70 Prozent. Das zeigten Ergebnisse über den Verlauf von drei Jahren.

Normalerweise werden gegen Malaria entweder saisonal vor der Regenzeit Medikamente verabreicht oder seit Neuestem auch in Pilotprogrammen geimpft. Die Ergebnisse der neuen Kombi-Behandlung waren für die Forschenden nach eigenen Angaben "viel erfolgreicher als erwartet". Sie glauben nun, dass dadurch pro Jahr Millionen Leben gerettet werden könnten.

Malaria wird übertragen von Parasiten, die durch den Stich einer weiblichen Stechmücke ins Blut gelangen. Verbreitungsgebiet sind die Tropen und Subtropen. Außerhalb dieser Gebiete lösen gelegentlich durch Luftverkehr eingeschleppte Moskitos die sogenannte "Flughafen-Malaria" aus.