In Malawi will die Regierung jetzt was dagegen unternehmen. Der Präsident hat eine Untersuchungskommission eingesetzt, die bis Ende April Empfehlungen erstellen soll, wie Menschen mit Albinismus besser geschützt werden können. Das haben Menschenrechtler und die Uno schon seit Jahren gefordert. Ein Betroffenen-Verband sagt, dass in Malawi in den letzten fünf Jahren 24 Menschen mit Albinismus getötet wurden und 160 verletzt.

Durch die Pigmentstörung haben die Betroffenen weiße Haut und weiße Haare. Ihre Körperteile gelten in Teilen Afrikas als Glücksbringer. Ganze Leichen werden für tausende Euros verkauft.