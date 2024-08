Vor einigen Monaten hatte Malaysia eine Art Orang-Utan-Diplomatie angekündigt - Länder mit denen Malaysia gute Wirtschaftsbeziehungen hat, sollten einen der seltenen Menschenaffen bekommen.

So ähnlich macht es auch China mit Pandabären. Die malaysische Regierung hat ihre Pläne jetzt noch mal genauer erklärt und abgeändert. Der Rohstoffminister sagte, Unternehmen, die Palmöl aus Malaysia kaufen, dürften Orang-Utans adoptieren. Die Affen sollten das Land aber nicht verlassen. Die Einnahmen aus den Adoptionen sollen in Naturschutzprogramme fließen. Außerdem kündigte der Minister an, dass sein Land aufhören, will, Wälder abzuholzen. Noch seien über 54 Prozent der Landesfläche bewaldet, und dieser Anteil werde nicht unter 50 Prozent fallen.

Der ursprüngliche Plan, Orang-Utans ans Ausland abzugeben, hatte Protest von Naturschutzgruppen ausgelöst.

Malaysia ist der weltweit zweitgrößte Produzent von Palmöl, für dessen Anbau Wälder abgeolzt wurden. Palmöl steckt in vielen Lebensmitteln und Kosmetika.