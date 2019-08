Laut dem Bericht eines Uno-Experten beschönigt das Land seine offiziellen Daten zur Armut der Bevölkerung. Darüber berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur AP. Der malaysischen Statistik zufolge lebte 1970 noch die Hälfte der Malayen in Armut. 2016 sollen es nicht mal mehr 0,4 Prozent gewesen sein.

Der Uno-Armutsexperte sagt, wenn das wahr wäre, wäre Malaysia Weltmeister in der Armutbekämpfung. Allerdings beruhten die Daten nur auf Schätzungen, die nicht einbeziehen, wie seither die Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Laut der Regierung liegt die Armutgrenze aktuell bei 980 Ringgit pro Haushalt. So müssten umgerechnet vier Leute mit weniger als vier Euro am Tag auskommen.

Unabhängige Analysen würden zeigen, dass noch 15 Prozent der Menschen in absoluter Armut leben. Die malaysische Regierung hat noch nicht auf den Vorwurf reagiert.