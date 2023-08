In Malaysia hat die Regierung eine Serie bunter Uhren verboten.

Sie sieht in den Armbanduhren in Regenbogenfarben ein Statement für die LGBTQ-Bewegung - als das ist die "Pride-Collection" von Swatch auch gemeint. Sie dürfen deshalb in Malaysia nicht mehr getragen werden. Auch der Besitz wird unter Strafe gestellt - nicht nur der Uhren, sondern auch die Schachteln oder andere Verpackungsmaterialien darf niemand mehr haben. Wer dagegen verstößt, dem drohen bis zu drei Jahre Haft und eine Geldstrafe.

Die malaysische Regierung begründete das Verbot damit, dass die Uhren der Moral schaden würden. Sie würden die LGBTQ-Bewegung fördern, unterstützen und normalisieren, was von der breiten Öffentlichkeit Malaysias nicht akzeptiert werde. In Malaysia ist Homosexualität offiziell verboten.



Das Uhrenverbot wird als Versuch der Regierung gewertet, kurz vor wichtigen Provinzwahlen bei konservativen Wählern und Wählerinnen zu punkten. In Malaysia ist zwar eine Reformregierung an der Macht, gleichzeitig erstarkt aber auch eine islamistische Partei.