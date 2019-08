Streit um Anti-Verführungs-Gesetzesvorschlag

In Malaysia sorgt gerade der Vorschlag für ein "Anti-Verführungs-Gesetz" für Diskussionen.

Der Abgeordnete Mohamad Imran von der Regierungspartei "People's Justice Party" hatte gestern gefordert, dass Männer vor sexueller Belästigung durch Frauen geschützt werden müssen. Dazu sollte es Vorschriften für das Verhalten, die Ausdrucksweise oder die Kleidung von Frauen geben, die potenziell verführerisch auf Männer wirken könnten. Damit will der Abgeordnete angeblich Inzest, Vergewaltigungen, sexuelle Belästigung oder Pornografie verhindern.

Auf diese Pläne haben Politik und Frauenrechtsgruppen mit heftigem Protest reagiert. Der Vorsitzende der "People's Justice Party", Anwar Ibrahim, meinte, so ein Gesetz sei eine Beleidigung für Frauen und lasse Männer als leicht verführbar dastehen. Die Organisation "Sisters in Islam" betonte, dass Männer für Vergewaltigung und Belästigung zur Verantwortung gezogen werden müssen - egal, was die betroffenene Frauen tragen.

Der Abgeordnete hat sich inzwischen entschuldigt. Er habe nicht damit gerechnet, dass sich so viele Frauen - und Männer - durch seinen Vorschlag angegriffen fühlen würden.

Über das Thema hat unter anderem der britische Independet berichtet.