Jetzt will die Regierung die Todesstrafe doch nicht vollkommen abschaffen. Warum, ist noch unklar. Die malaysische Agentur Bernama zitiert dazu den zuständigen Minister. Er hat demnach im Parlament erklärt, dass weiterhin in insgesamt elf Straftatbeständen Gerichte nach eigenem Ermessen entscheiden dürfen. In diesen Fällen können Gerichte bestimmen, ob Beschuldigte ins Gefängnis kommen oder hingerichtet werden.

Bürgerrechtsgruppen vermuten, dass die malaysische Regierung Proteste fürchtet und deshalb einen Rückzieher macht. Sie kritisieren die Kehrtwende als schockierend, prinzipienlos und peinlich. Laut einem Menschenrechtsanwalt hat die Regierung erst Oktober angekündigt, die Todesstrafe für fast alle Vergehen abzuschaffen. Aktuell steht sie auf 36 Tatbeständen.