Ein Meeresbiologe nannte das Tier "absolut faszinierend". Ihm kam es so vor, dass der rechte Kopf die rechte Vorderflosse kontrolliert hat und der linke Kopf die linke Vorderflosse. Dabei sei die kleine Schildkröte durchaus in der Lage gewesen, ihre Bewegungen zu koordinieren. Allerdings hat das Tier nur kurz überlebt. Nach Angaben eines Tierarztes starb es nach wenigen Tagen aus ungeklärter Ursache. Demnach hätte es in der Wildnis ohnehin kaum Überlebenschancen gehabt, weil es nicht gut hätte schwimmen können. Die Naturschutz-Organisation hat, wie sie sagt, schon 13.000 Jungtiere von dem Brutplatz auf Mabul in die freie Natur entlassen, einen solchen Fall aber noch nicht erlebt.

Zuletzt war vor fünf Jahren an Malaysias Ostküste eine zweiköpfige Schildkröte entdeckt worden. Sie überlebte drei Monate lang. Auch andere Tierarten sind schon mit zwei Köpfen geboren worden, im letzten September zum Beispiel eine Schlange in den USA.