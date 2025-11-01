Auf den Malediven gilt das erste Rauchverbot weltweit, das junge Menschen komplett vom Rauchen abhalten soll.

Dazu gehört ein Verkaufsverbot für Tabak- oder Vape-Produkte, das auf dem Inselstaat im Indischen Ozean ab heute endgültig greift. Bisher galt noch eine Übergangsfrist. Wer nach dem 1. Januar 2007 geboren wurde, soll durch das Gesetz niemals in seinem Leben Tabakprodukte kaufen oder konsumieren dürfen.

Ein ähnliches Gesetz war vor wenigen Jahren in Neuseeland beschlossen worden. Das wurde aber nach einem Regierungswechsel gekippt, bevor es umgesetzt werden konnte.