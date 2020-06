Wegen der Corona-Pandemie wollen die Behörden die Wiedereröffnung von Clubs, Diskotheken und Bars so lange wie möglich hinauszögern. Weil an solchen Orten das Infektionsrisiko am schwierigsten zu kontrollieren sei.

Eine spanische Politikerin sagte der Funke Mediengruppe, Urlaub auf Mallorca soll sicher sein. Auch langfristig hat die Pandemie wohl Folgen auf den Balearen. Die Politikerin wörtlich: "Das Eimer-Saufen ist Geschichte". Für den Neustart des Tourismus seien die Inseln gut gerüstet. Bei den Urlaubern wird bei der Ankunft am Flughafen die Körpertemperatur gemessen. In geschlossenen Räumen und auf belebten öffentlichen Plätzen sollen sie Masken tragen. Gruppen von bis zu 15 Menschen dürfen gemeinsam an den Strand, zur nächsten Gruppe müssen sie einen Abstand von zwei Metern einhalten.

Im Rahmen eines Pilotprogramms sollen 4000 bis 5000 Touristen vor allem aus Deutschland bereits ab 15. Juni wieder auf die Balearen reisen dürfen, um die neuen Abläufe zu testen. In den Wochen danach will Spanien seine Grenzen wieder allgemein für ausländische Touristen öffnen.