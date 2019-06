Die Zahl der Menschen ohne Dach über dem Kopf auf der Insel ist in den letzten Jahren gestiegen. Die Statistikbehörde hat letzten März 207 Obdachlose gezählt - vor vier Jahren waren es noch 135.

Fast alle Obdachlosen auf Mallorca leben in der Hauptstadt Palma, die meisten von ihnen sind Männer. Die Altersspanne geht von unter 24 bis über 80. Sie übernachten laut Medienberichten auf dem Flughafen, in den Vorräumen von Geldautomaten, auf öffentlichen Plätzen, in Parks, am Strand oder in verlassenen Häusern und Obdachlosenunterkünften.

Laut den Statistikern gibt es drei Typen von Obdachlosen: Einheimische, die alles verloren haben, andere, die aufgrund von kulturellen Hintergründen und Einwanderung keine Bleibe haben, und diejenigen, die so wenig verdienen, dass sie sich einfach keine Wohnung leisten können.