Auf Mallorca ist ein Streik der Rettungsschwimmer in letzter Minute doch noch abgesagt worden.

Die rund 50 Rettungsschwimmer und -schwimmerinnen von Palma de Mallorca wollten eigentlich ab heute unbefristet streiken. Zu ihrem Einsatzgebiet gehört auch der berüchtigte Ballermann. Jetzt hat ihr Arbeitgeber, ein Pächter, aber teilweise eingelenkt - und zahlt mehr Geld. Deswegen sind die Rettungsschwimmer heute dann doch zur Arbeit gekommen.

Wie spanische Medien berichten, könnte es in Zukunft aber doch noch zu Streiks kommen, weil weitere Forderungen noch offen sind. Dazu gehören eine Verlängerung der Strandsaison, ein besserer Schutz der Wachtürme vor Sonne und Wind und bessere Zugangsmöglichkeiten für Badegäste mit Behinderungen. Letzteres ist in Spanien eigentlich per Gesetz vorgeschrieben. Das Rathaus von Palma sagt, die Änderungen seien wegen des aktuellen Pacht-Vertrags nicht umzusetzen. Mit einem neuen Pächter ab August sollten sie aber kommen.