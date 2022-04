Sonnencreme schützt Menschen vor zu viel Sonnenstrahlung. Im Meer können die enthaltenen Chemikalien aber Schaden anrichten.

Nachgewiesen wurden Schäden schon an Korallen. Außerdem reichern sich UV-Filter und andere Sonnencreme-Bestandteile unter anderem in Muscheln, Schildkröten und Delfinen an. An der Küste von Mallorca haben Forschende jetzt auch Sonnencreme-Bestandteile in den Wurzelstöcken von Seegras gefunden. Seegras spielt in den Buchten am Mittelmeer eine wichtige ökologische Rolle unter anderem als Lebensraum für Tiere, als Kohlenstoffspeicher und als Schutz gegen Küstenabtrag.

Ob die Chemikalien dem Seegras schaden, sollte nach Ansicht der Forschenden jetzt untersucht werden. Denn im Gegensatz zu uns sind Seegraspflanzen auf Sonnenstrahlung angewiesen, um Photosynthese zu betreiben. UV-Filter, die Sonnenlicht ableiten, können sie deswegen eher nicht gebrauchen.

In Hawaii und einigen anderen Reisezielen sind bestimmte Arten von Sonnencreme zum Schutz von Korallen inzwischen verboten. Am Mittelmeer gibt es solche Verbote bislang nicht.