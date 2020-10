Die Hauptstadt der spanischen Urlaubsinsel Mallorca setzt auf Entschleunigung: Ab morgen gilt dort Tempolimit 30 auf fast allen innerstädtischen Straßen.

Bürgermeister José Hila sagt, dass die Stadt damit erreichen will, dass Autos keinen Vorrang mehr gegenüber langsameren Fortbewegungsmitteln haben. Profitieren sollen ihm zufolge Fahrradfahrende, vor allem aber alle, die E-Roller fahren. Die durften in Palma bisher nur in 30er-Zonen auf der Straße und sonst auf Radwegen fahren. Mit der neuen Regelung stehen ihnen 93 Prozent der innerstädtischen Straßen zur Verfügung. Tempo 40 oder 50 ist nur noch dort erlaubt, wo extra mit Schildern darauf hingewiesen wird.

In Palma leben mehr als 400.000 der rund 900.000 Bewohnerinnen und Bewohner der Balearen-Insel. Die Stadtverwaltung investiert schon länger in nachhaltige Mobilität und hat auch schon zusätzliche Radwege und Busspuren eingerichtet.