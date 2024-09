An vielen Orten auf der Welt werden die Strände immer kleiner.

Strandsterben heißt das Phänomen, das es auch auf Mallorca gibt. Die Gemeinde Palma will deshalb nächsten Sommer weniger Liegen am Strand erlauben. Die Stadtverwaltung sagt, die aktuell geltenden Regeln seien teilweise vor 30 Jahren ausgearbeitet worden. Sie müssten deshalb an die kleineren Strände angepasst werden.

Fachleute sehen als Grund für das Strandsterben vor allem, dass es häufig keine Dünen mehr gibt und dass direkt an den Strand ran gebaut wird. Sie sagen, dass sich natürlich gebliebene Strände leicht an den Klimawandel anpassen können. Da wandert dann die Uferlinie einfach landeinwärts. Wenn aber direkt hinter dem Strand die Bebauung anfängt, geht das nicht. Das Phänomen lässt sich auch an Küsten in Kalifornien, der Türkei oder in Australien beobachten.