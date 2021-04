Staatsbürgerschaft in Malta nach neun Stunden

Die sogenannten Goldenen Pässe in Malta stehen schon lange in der Kritik.

Jetzt zeigt eine internationale Recherche, dass es selbst bei dieser umstrittenen Praxis noch Schlupflöcher gibt - und die machen es offenbar noch einfacher, die maltesische Staatsbürgerschaft und die damit verbundenen Rechte in der EU zu erhalten.

Um offiziell einen maltesischen Pass zu bekommen, reichen 12 Monate Aufenthaltsdauer und viel Geld. Die Recherchen zeigen aber: Meist haben Bewerberinnen und Bewerber nur Tage oder gar wenige Stunden in Malta verbracht und trotzdem den Pass bekommen. Sie haben einfach teure, leer stehende Immobilien gemietet.

Die Regierung in dem Inselstaat hat sich noch nicht dazu geäußert; die sogenannten goldenen Pässe hat sie in der Vergangenheit aber immer verteidigt. Die EU hatte deshalb letztes Jahr ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Malta eingeleitet.

An den Recherchen beteiligt war die Daphne Caruana Galizia Stiftung, die nach dem Mord an der gleichnamigen Journalistin gegründet worden war. Caruana Galizia hatte das Pass-System und die Korruption in Malta immer wieder angeprangert.