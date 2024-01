Beim Abbau von Braunkohle haben Bergarbeiter im US-Bundesstaat North Dakota durch Zufall einen Mammut-Stoßzahn gefunden.

Der Zahn war in Erde versteckt, die eigentlich hätte plattgewalzt werden sollen. Zum Glück hat der Fahrer der Planierraupe etwas Weißes aufblitzen sehen und nachgeschaut - und er fand einen 2,13 Meter langen Mammut-Stoßzahn, begraben seit Tausenden von Jahren.

Mehr als nur ein Stoßzahn

Weitere Ausgrabungen am Fundort in einer Tagebau-Mine für Braunkohle haben dann noch mehr als 20 weitere Knochen zu Tage gefördert, unter anderem ein Schulterblatt, Rippen, einen Zahn und Hüftteile. Es handelt sich nach Angaben eines beteiligten Paläontologen wahrscheinlich um den bislang vollständigsten Mammut-Fund in North Dakota.

Mammute sind in der Region vor ungefähr 10.000 Jahren ausgestorben. Sie waren größer als heutige Elefanten und hatten einen dicken Wollpelz.