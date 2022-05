Ihnen fehlt es dann nicht unbedingt an Kalorien, aber an wichtigen Nährstoffen. Fachleute raten Kleinbauern oft, eine größere Bandbreite an Feldfrüchten anzubauen. Eine aktuelle Studie von Forschenden aus Malawi und Bonn kommt aber zu dem Ergebnis: Das macht die Kinder in den bäuerlichen Familien nicht immer gesünder

Vielfalt im Stall war wichtiger



Die Forschenden haben sich Daten von tausenden Familien in Äthiopien, Malawi, Uganda und Tansania angegeguckt. Da war erhoben worden, wie die Familien ihre Landwirtschaft organisieren und wie gut die Kinder ernährt waren. Es zeigte sich, die Vielfalt auf dem Acker hatte wenig Einfluss. Wichtiger war dagegen: Vielfalt im Stall. Kinder waren besser ernährt, wenn die Familien verschiedene Nutztiere hielten - zum Beispiel Hühner, Ziegen und Kühe.

Und: Es war wichtig, wie gut die Familien an Märkte angebunden waren. Dort konnten sie nämlich ihre Waren verkaufen und andere wichtige Lebensmittel bekommen. Die Forschenden sagen deshalb: Um Mangelernährung zu bekämpfen, ist es auch wichtig, die Infrastruktur in ländlichen Gebieten zu verbessern.