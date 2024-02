Mangroven wachsen an Küsten, wo das Wasser warm und salzig ist, also vor allem in den Tropen. Sie nehmen im Zusammenspiel mit Tieren und anderen Pflanzen, die in ihren Wurzeln leben, besonders gut Kohlenstoffdioxid auf und speichern es in den schlammigen Böden. Damit sind sie wichtige natürliche Lösungen im Kampf gegen die Erderwärmung.

CO2-Umwandlung bisher unterschätzt



Ein neuer Forschungsbericht der Universität Göteborg zeigt, dass Mangrovenwälder und andere Uferlandschaften auch noch auf einem bisher unbekannten Weg Treibhausgas binden. Und zwar geben sie CO2 nicht nur in den Boden ab, sondern wandeln den Stoff auch um - in Bikarbonat. Diese Verbindung kann in den Ozeanen für tausende von Jahren gespeichert werden.

Wenn man den Bikarbonat-Export in die Ozeane berücksichtigt, verdoppelt sich laut Studie der Klimaschutzeffekt von Mangrovenwäldern und anderen Uferlandschaften.