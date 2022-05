In New York sollen pro Jahr 18.000 Kilo Obst und Gemüse geerntet werden, und zwar auf Feldern auf den Dächern der Messe in Manhattan.

Die sind schon länger begrünt, gerade ist aber noch eine neue Farm auf einem Konferenzzentrum hinzugekommen. Nach Angaben der Messe ist das Dach damit das größte begrünte in ganz New York. Die neue Farm ist etwa 4000 Quadratmeter groß, mit 32 Apfel- und sechs Birnbäumen. Sechs Mitarbeitende kümmern sich um die Anlage. Die Ernte soll vor allem in den Restaurants der Messe verwendet werden. Auf dem Dach gibt es außerdem Bienenstöcke und es wurden schon mindestens 35 verschiedene Vogel-Arten gesichtet.