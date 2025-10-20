Aus Angst, dass rund um Weihnachten in Manila verkehrstechnisch nichts mehr geht, werden Großveranstaltungen verboten.

Außerdem werden ab Mitte November - bis auf wenige Ausnahmen - Baumaßnahmen in der philippinischen Hauptstadt gestoppt. Darauf haben sich die Behörden und große Einkaufszentren geeinigt, um einen Verkehrskollaps zu verhindern.

Auf den überwiegend katholischen Philippinen beginnt die Weihnachtszeit inoffiziell schon Anfang September. Dann hängen die ersten Weihnachtsdekos in den Geschäften und es wird lange und intensiv auch auf Partys gefeiert, inklusive Weihnachts-Shopping. Das sorgt für nochmal mehr Verkehr auf den Straßen. Aber schon an normalen Tagen brauchen Autos eine halbe Stunde um in Manila 10 Kilometer voranzukommen. In Spitzenzeiten können es auch 40 Minuten werden. Nach Angaben von Verkehrsexperten gilt der Verkehrsfluss in Manila als einer der langsamsten der Welt.