Seit heute vor 30 Jahren können in Dänemark homosexuelle Paare eine eingetragene Partnerschaft schließen.

Ivan Larsen und Ove Carlsen haben sich genau an dem Tag als Paar registrieren lassen. Damit feiern sie heute die weltweit längste eingetragene Partnerschaft eines homosexuellen Paares.

Die beiden Männer sehen darin einen wichtigen Schritt in Richtung Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben. Bei der Zeremonie vor 30 Jahren sei das Medieninteresse so groß gewesen, dass mehr Journalisten als geladene Gäste dabei waren.

Der protestantische Pastor Larsen und der Psychologe Carlsen sind heute beide 72 Jahre alt.

In den letzten 30 Jahren wurden in Dänemark fast 7500 eingetragene Partnerschaften registriert. Seit 2012 heißt die eingetragene Partnerschaft dort offiziell Ehe. Seit 2010 haben gleichgeschlechtliche Paare in Dänemark außerdem das Recht auf Adoptionen.

In Deutschland gibt es seit 2001 eingetragene Partnerschaften für Homosexuelle und seit zwei Jahren die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare.