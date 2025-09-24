Menschen, die einen Marathon laufen wollen, bereiten sich oft Monate darauf vor.

Eine neue Studie im Fachjournal Sports Medicine zeigt, dass das auch sinnvoll ist, um eine bessere Zeit zu laufen. Das ist erst mal wenig überraschend, aber die Studie zeigt auch: Wer in den vier Monaten vor einem Marathon weniger läuft als in den Monaten davor, der ist schneller im Ziel.

Überprüft haben die Forschenden das mit mehr als 900 Läuferinnen und Läufern, die beim Marathon in Boston an den Start gegangen sind. Die Forschenden empfehlen deshalb, vor einem Marathon den Trainingsplan anzupassen: Vier Monate vorher sollten Marathon-Läuferinnen und -Läufer auf einen Mix aus leichten Dauerläufen und gezielten harten Trainingseinheiten setzen. Vor allem Cross-Training, also zusätzlich zum Laufen auch Fahhrad zu fahren oder zu schwimmen, ist in den Monaten vorm Marathon besonders effektiv. Und generell ruhig mehr Ruhetage einlegen.